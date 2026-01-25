¡Éxito total! Más de 400 personas se unen a la 3ª Carrera con Causa de CPS Media en La Paz

La capital de Baja California Sur se pintó de solidaridad. Con una participación de 448 personas, se llevó a cabo con éxito la 3ª Carrera con Causa de CPS Media “El Florido”. El Malecón de La Paz fue el escenario donde familias completas, acompañadas de niños en carriolas y hasta sus mascotas, se reunieron para caminar o correr en las distancias de 2.5 y 5 kilómetros con un solo objetivo: apoyar a las personas de la tercera edad.

Rodrigo Flores Álvarez, gerente comercial de CPS Media La Paz, se mostró emocionado por la respuesta ciudadana, señalando que la demanda fue tan alta que los kits se agotaron antes de lo previsto. “Vamos a hacer muy felices a muchos abuelitos”, aseguró, adelantando que tras este éxito ya se cocina la segunda edición del proyecto “Luchando por una sonrisa”.

Por su parte, David Cuevas García, director general de CPS Media, subrayó que el espíritu de este evento es cien por ciento recreativo y no competitivo. Destacó que lo más importante es el ambiente de convivencia y la oportunidad de ayudar a organizaciones de beneficencia locales. Cuevas agradeció el respaldo de las autoridades estatales y municipales, así como de los patrocinadores que hicieron posible esta tercera edición.

Hermandad y compromiso social en el Malecón

Desde Los Cabos, la directora de CPS Media, Amparo García, viajó para ser parte de la experiencia y resaltó la diversidad de los participantes. “Se me hizo muy bonito ver a personas de la tercera edad y personas con discapacidad participando activamente. Fue un ambiente de mucha hermandad”, comentó. El apoyo empresarial también fue clave, con patrocinadores como Bestune y Jim Autos que se sumaron para garantizar la hidratación y logística del evento.

Las historias de vida no faltaron en la meta. Ismael de Andalear, quien participó en silla de ruedas junto a su nieto, recordó que lo importante es contribuir con los demás sin importar las limitaciones físicas. Asimismo, el corredor Oscar Guevara señaló que el deporte es el mejor vehículo para canalizar ayuda hacia los sectores más vulnerables de la población.

Con esta tercera edición, la Carrera con Causa de CPS Media se consolida como una tradición deportiva y social en La Paz. Lo recaudado permitirá fortalecer el tejido social y brindar insumos básicos a los adultos mayores que más lo necesitan. El mensaje final fue claro: en Baja California Sur, cuando se trata de ayudar, nadie se queda atrás.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México