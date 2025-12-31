Los éxitos y fracasos deportivos que marcaron el 2025 en México y el mundo

Un año de contrastes en el deporte

El 2025 dejó una huella profunda en el mundo deportivo. Hubo triunfos que quedarán en la memoria y fracasos que sacudieron instituciones históricas.

Toluca y Messi dominaron sus ligas

En el futbol mexicano, el Toluca se convirtió en protagonista al lograr el bicampeonato en la Liga MX. Con este logro, se consolidó como el equipo más dominante del año.

Mientras tanto, en el norte del continente, la MLS vivió un auge gracias al impacto de Lionel Messi con el Inter Miami. El astro argentino llevó al club a conquistar la MLS Cup y atrajo cifras récord de audiencia internacional.

Éxito en el diamante y el ring

En el béisbol, la Serie del Caribe 2025 celebrada en Mexicali fue un éxito organizativo y deportivo. El evento reafirmó la importancia de México en el calendario internacional.

En el boxeo, figuras como Saúl “Canelo” Álvarez y Naoya Inoue protagonizaron peleas que marcaron el año. Ambos mantuvieron viva la pasión por el deporte con actuaciones memorables.

América y Mets decepcionaron

No todo fueron celebraciones. El Club América vivió un 2025 de pesadilla: no levantó ningún trofeo y perdió partidos clave. Entre ellos, el que otorgaba boleto al Mundial de Clubes, lo que dejó a la institución en crisis deportiva.

En la MLB, los Mets pasaron de ser favoritos con un récord de 45-24 a quedar fuera de la postemporada. Fue una de las caídas más sorprendentes en la historia moderna del béisbol.

Europa también sufrió

En el futbol europeo, equipos como el Manchester United y el Barcelona enfrentaron temporadas decepcionantes. Ambos fueron eliminados temprano en torneos continentales, generando críticas y dudas sobre sus proyectos deportivos.

Polémicas y escándalos

El año también estuvo marcado por polémicas. Las lesiones recurrentes de atletas por exceso de calendario, casos de corrupción y el bajo rendimiento de clubes como Pachuca en el Mundial de Clubes generaron preocupación.

El deporte como reflejo social

El 2025 fue un año de claroscuros. Hubo éxitos que fortalecieron la imagen de ligas y atletas, y fracasos que recordaron la fragilidad del rendimiento deportivo.

Más allá de los resultados, el año demostró que el deporte sigue siendo un reflejo de las tensiones sociales, económicas y culturales. Cada triunfo o derrota tiene un impacto que trasciende la cancha.

