¡Conoce cómo ser exitoso en redes sociales con MoggoTV!

Gabriel Uzcanga, mejor conocido en redes sociales como MoggoTV, es un joven sudcaliforniano de tan solo 28 años que lleva formando una carrera como creador de contenido desde 2011; oriundo de la Heroica Mulegé y ahora reside en la capital del estado. Y con su experiencia anima a todo aquel que desea emprender en el medio del entretenimiento en internet.

Recalcó que no es trabajo fácil, ya que la clave del éxito es siempre estar en la vanguardia con temas novedosos y entretenidos, añadiendo que existen muchas otras plataformas en las cuales puedes subir tu contenido para llegar a ser la nueva sensación de la web.

Destacó que la fuente de su éxito se debe a tener un verdadero gusto por la creación de contenidos; solo crear videos o transmisiones en vivo y esperar el éxito no es suficiente, en cambio, se debe crear aquello que tú disfrutes y te sientas pleno, pues se verá reflejado en tu trabajo.

“El mejor consejo que les puedo dar es que, si realmente quieren hacer esto, lo hagan desde el corazón y no lo hagan por la ambición porque es muy complicado, claro que sí es bueno, a veces ser ambicioso; decir quiero lograr esto en tanto tiempo, quiero tener tantos seguidores en tanto tiempo, está bien te mantiene motivado, pero a la larga es muy complicado a veces conectar con la gente, con el público, así que lo mejor que les puedo recomendar es que lo hagan por pasión y porque realmente les guste, no porque ¡Ay quiero ser rico! ¡Quiero ser famoso! Eso la neta no está tan chido”.