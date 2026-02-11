¡La Paz está de fiesta! Turistas esperan con ansias el arranque del Carnaval 2026

La cuenta regresiva para la fiesta más grande de Baja California Sur ha comenzado. En primer lugar, en las vísperas del Carnaval La Paz 2026, el equipo de CPS Noticias realizó un sondeo a lo largo del malecón para pulsar el ánimo de los visitantes. Asimismo, la coincidencia fue general: los turistas esperan un ambiente vibrante, seguro y con una oferta cultural que posicione a la ciudad como el destino favorito de esta temporada.

La capital del estado ha recibido a viajeros de distintos puntos de la República que buscan vivir la experiencia de la “fiesta de la carne”. De hecho, Esmeralda, visitante de Ensenada, comentó que es su primera vez en tierras paceñas y sus expectativas son altas. “Tengo entendido que el carnaval es bastante alegre y concurrido; mis expectativas son pasármela súper bien”, compartió. Debido a esto, la promoción boca a boca sigue siendo uno de los motores principales para atraer turismo regional.

Sorpresa y admiración por el montaje

Por otro lado, la magnitud del evento ha dejado boquiabiertos a quienes no tenían planeado coincidir con la celebración. Por ejemplo, Ana Díaz, proveniente de la Ciudad de México, se mostró asombrada con la logística. “Fue una maravilla que me tocara. Sé que habrá grandes artistas y desfiles. Nunca me ha tocado ningún carnaval en México, pero La Paz es un lugar divino, con mucha seguridad y amabilidad”, afirmó. Por esta razón, la hospitalidad local se confirma como el activo más valioso de la ciudad.

Un malecón que ya respira fiesta

Sin duda, el paisaje urbano del Paseo Álvaro Obregón se ha transformado en los últimos días. Las estructuras de los escenarios y la decoración temática ya dominan la vista al mar. No obstante, los preparativos no han impedido que el turismo disfrute de la ciudad; al contrario, han sumado una dosis de expectativa. En resumen, el Carnaval 2026 no solo es una tradición, sino un motor económico vital que impulsa la ocupación hotelera y el consumo en comercios locales.

Finalmente, el Carnaval se perfila para ser una edición memorable que fortalezca la identidad sudcaliforniana. En conclusión, las voces de los visitantes reflejan que La Paz ha logrado equilibrar la fiesta masiva con una percepción de orden y seguridad. Con estas acciones, la ciudad se consolida como un referente turístico nacional, invitando a todos a disfrutar de los desfiles y conciertos que darán vida al malecón en los próximos días de este 2026.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México