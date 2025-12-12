Expedition 33 hace historia en The Game Awards 2025 al llevarse 9 galardones

Clair Obscur: Expedition 33 se alzó como el mejor videojuego del año en la edición de The Game Awards 2025. Este galardón sitúa al videojuego de rol de fantasía oscura por encima de otros nominados principales como Death Stranding 2: on the Beach y Hades II.

Este título, desarrollado por Sandfall Interactive y Kepler Interactive, fue el más premiado de la noche, sumando un total de nueve estatuillas. Dicho reconocimiento lo consolidó como el gran protagonista de la ceremonia de The Game Awards 2025.

El videojuego también fue reconocido en categorías fundamentales, como mejor narrativa, mejor dirección y mejor dirección artística. Además, Clair Obscur: Expedition 33 obtuvo premios por mejor RPG, mejor juego independiente y mejor debut de un juego indie.

¿Qué otros premios ganó Expedition 33?

El trabajo musical también fue premiado, ya que Lorien Testard ganó el reconocimiento a mejor partitura y música. La actuación de Jennifer English fue destacada al recibir el premio a mejor interpretación.

A pesar del dominio de Clair Obscur: Expedition 33, la elección del público difiere de la crítica al nombrar a Wuthering Waves como el mejor juego de la edición. Otros títulos premiados incluyen Doom: The Dark Age’s por innovación en accesibilidad y Battlefield 6 por el mejor diseño de audio.

¿Qué otros premios hubieron en The Game Awards 2025?

Varios juegos fueron destacados como los mejores en sus respectivos géneros, como Hades II en acción y Hollow Knight: Silksong en acción y aventura. Fatal Fury: City of Wolves fue reconocido como el mejor juego de lucha, y Arc Raiders como el mejor multijugador.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles ganó el premio al mejor juego de simulación y estrategia. Por su parte, Donkey Kong Bananza fue el mejor juego familiar y Mario Kart World el mejor en deportivo y de carreras.

La segunda temporada de The Last of Us se llevó el galardón a mejor adaptación de un videojuego. Además, Moistcr1tikal fue nombrado creador de contenido del año y Grand Theft Auto VI el juego más esperado.

En la comunidad de competición, Team Vitality fue reconocido como el mejor equipo eSports por Counter Strike 2. El mejor atleta eSports fue Chovy -Jeong Ji- Hoon por su desempeño en League of Legends, mientras que Counter Strike 2 fue nombrado el mejor eSport.