El nuevo lujo de Los Cabos: experiencias culinarias que disparan la derrama turística

La gastronomía se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de Los Cabos, desplazando incluso al tradicional turismo de sol y playa. De acuerdo con el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca), cerca de 450 mil visitantes al año —de los casi 4 millones que llegan al destino— lo hacen motivados principalmente por su oferta culinaria.

Este fenómeno ha sido impulsado en gran medida por la Guía Michelin, que ha colocado a Los Cabos en el radar de los destinos gastronómicos internacionales.

“El gasto promedio del visitante general es de 35 mil pesos por una estancia de seis días. Sin embargo, el turista que viene por la gastronomía invierte alrededor de 45 mil pesos, es decir, 10 mil pesos más por persona”, detalló Rodrigo Esponda Cascajares, director de Fiturca

Este perfil de visitante —mayor de 35 años, con alto poder adquisitivo y que generalmente viaja en pareja— representa un segmento estratégico para la economía local, ya que impulsa empleos, inversión y bienestar para la comunidad.

Además, este tipo de turismo responde a una tendencia global: los viajeros buscan cada vez más experiencias auténticas, donde la gastronomía local y de autor juega un papel clave.

“El perfil del viajero gastronómico tiene mayor nivel socioeconómico y busca una experiencia integral, no solo playa o descanso”, agregó.

La cocina de Los Cabos, que combina sabores tradicionales con influencias internacionales, ha logrado consolidarse como un diferenciador competitivo en el mercado global. Con ello, el destino no solo atrae a más turistas, sino también a chefs, sommeliers y empresarios del sector gastronómico interesados en invertir.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.