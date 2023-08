Regreso a clases: Estudiantes cuentan sus experiencias en la UABCS La Paz

El regreso a clases llegó a la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UACBCS) hace unos días, y las y los estudiantes decidieron comentar a las cámaras de CPS Noticias BCS y Tribuna de México sobre cómo les está yendo en este nuevo semestre; qué esperan de su carrera universitaria y cuáles son sus retos y aspiraciones al egresar.

Tal es el caso de José Manuel, un joven de 19 años que espera lograr sus aspiraciones universitarias y está muy motivado en continuar estudiando su carrera actual:

También, tenemos la experiencia de Derek, un futuro profesional de negocios que desea vivir en el extranjero al concluir su carrera universitaria:

“Estoy estudiando Negocios e Innovación Económica. Estoy de nuevo ingreso, me he sentido bien, honestamente; afortunadamente soy una persona extrovertida, entonces no se me hace difícil como que estar en este ambiente social. Cuando egrese…

Yo soy una persona que me encanta el dinero, gastador compulsivo, vaya… Sí, gastador compulsivo. Entonces yo sé que si quiero comprarme muchas cosas, ocupo ganar mucho dinero y para eso tengo que trabajar mucho. Entonces espero que cuando egrese tenga mínimo alguna base de trabajo, para que en el momento de egresar y de encontrar trabajo yo ya tenga.. Como que mi currículum no esté en blanco”.