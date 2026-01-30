Expertos aseguran que el sistema aeroportuario de AMLO no despega y Texcoco vuelve al debate

La discusión sobre el futuro aeroportuario del Valle de México volvió al centro del debate técnico casi ocho años después de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), ante la evidencia de que el actual sistema no ha logrado detonar el crecimiento del tráfico aéreo ni mejorar la conectividad del país. Pilotos, controladores e ingenieros coincidieron en que la fragmentación de operaciones ha generado más límites que soluciones.

La promesa de un Sistema Aeroportuario Metropolitano integrado por el AICM, el AIFA y Toluca no ha cumplido con el objetivo de incrementar el flujo de pasajeros en la región centro. Por el contrario, especialistas señalan que las restricciones operativas impuestas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México han deprimido la demanda, afectando la competitividad aérea del país.

Las cifras reflejan ese estancamiento. El AICM pasó de mover 50.3 millones de pasajeros antes de la pandemia a alrededor de 44.5 millones, mientras que el AIFA ha alcanzado apenas 7 millones de usuarios anuales. Toluca, por su parte, continúa subutilizado, lejos de su capacidad estimada de hasta 8 millones de pasajeros, sin una estrategia clara para su reactivación.

Este escenario fue analizado en el foro “Panorama: el Sistema Aeroportuario del Valle de México hoy”, donde expertos subrayaron que la demanda total de viajes en la región es similar a la de 2019, lo que evidencia que no hubo expansión real, sino una redistribución forzada del tráfico. Para el sector, esta situación limita rutas, encarece operaciones y reduce opciones para los pasajeros.

Desde la perspectiva operativa, la coexistencia de múltiples aeropuertos ha añadido complejidad al espacio aéreo más saturado del país. Controladores aéreos advierten que la gestión simultánea del AICM y el AIFA ha incrementado el estrés operativo, dificultando la coordinación de despegues y aterrizajes en un entorno donde las aeronaves son cada vez más grandes y numerosas.

La postura de contar con una sola gran terminal vuelve a cobrar fuerza entre pilotos y técnicos. Para ellos, concentrar operaciones permitiría una administración más eficiente del espacio aéreo, reducir riesgos y optimizar la conectividad. Argumentan que los estudios realizados durante más de cuatro décadas siempre señalaron a Texcoco como la zona más viable para un aeropuerto de escala internacional.

Uno de los argumentos centrales que llevaron a la cancelación del NAIM fue el riesgo de inundaciones. Sin embargo, especialistas en hidráulica sostienen que ese señalamiento fue incorrecto. El proyecto contemplaba soluciones técnicas para el manejo del agua pluvial, incluyendo lagunas de regulación con capacidad de desalojo de hasta 65 mil litros por segundo y sistemas de bombeo similares a los que ya operan en el AICM.

Ingenieros involucrados en el diseño del NAIM aseguran que el aeropuerto de Texcoco estaba preparado para enfrentar las condiciones hidrológicas del Valle de México. Incluso, dichas soluciones fueron comunicadas oportunamente a las autoridades federales, reforzando la postura de que el riesgo de inundación fue sobredimensionado en el debate público.

A la luz de los resultados actuales, el sector aeronáutico plantea que el país necesita una decisión de fondo para aumentar su conectividad y capacidad aeroportuaria. Para los expertos, revivir la discusión sobre Texcoco no es un ejercicio político, sino una revisión técnica ante un sistema que, hasta ahora, no ha logrado despegar.

