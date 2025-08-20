Explican causas del descarrilamiento del Tren Maya en estación Izamal

Tras el descarrilamiento del Tren Maya registrado en la estación de Izamal, Yucatán, el 19 de agosto, el general Óscar Lozano Águila, director del proyecto, ofreció este martes una explicación detallada del hecho durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario precisó que el tren 304, que venía de Cancún rumbo a Mérida, circulaba a baja velocidad cuando se presentó una anomalía en el aparato de cambio de vía, lo que provocó que uno de los bogies del coche número 3 se saliera de los rieles.

“El cambio de vía se movió intempestivamente cuando ya había pasado parte del tren. No es que se haya abierto un poco la aguja, sino que se colocó completamente en posición desviada. Esa alteración provocó el descarrilamiento parcial”, explicó Lozano Águila.

Activan protocolos de seguridad tras el descarrilamiento del Tren Maya

El director del Tren Maya subrayó que los protocolos de seguridad se aplicaron de inmediato:

La maquinista activó el freno de emergencia en cuanto percibió el jalón del desacople.

Ningún pasajero resultó lesionado.

Personal de a bordo, de tierra y de la Guardia Nacional colaboraron en la evacuación.

Los 261 pasajeros de los trenes involucrados fueron trasladados con seguridad mediante escaleras de emergencia, autobuses gratuitos y un tren especial.

El servicio ferroviario se reanudó el mismo día, con un retraso de apenas 45 minutos respecto al itinerario programado.

¿Qué causó el descarrilamiento del Tren Maya?

Lozano Águila informó que ya trabaja la Comisión Dictaminadora de Accidentes del Tren Maya, en coordinación con la Fiscalía General de la República, para determinar la causa exacta del fallo que provocó el descarrilamiento del tren en Izamal.

Se analizan medidas correctivas, como la instalación de dispositivos mecánicos adicionales para evitar movimientos intempestivos en los cambios de vía.

El Tren Maya descarrilado en Izamal representa el primer percance de este tipo reportado en la megaobra, pero el servicio continúa operando con normalidad en el resto de las rutas.