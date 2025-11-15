Explosión en Buenos Aires, Argentina provoca emergencia en zona industrial (Video)

Una poderosa explosión en el parque industrial Carlos Spegazzini sacudió este viernes la localidad de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, provocando una amplia onda expansiva y un severo incendio que dejó al menos 20 heridos, según reportes preliminares.

Las primeras indagatorias apuntan a que el estallido se originó dentro de un depósito de una empresa de agroquímicos, aunque aún no se confirma el punto exacto del incidente. Equipos de bomberos y unidades de emergencia trabajaron desde los primeros minutos para intentar controlar las llamas, sin que se haya informado de víctimas mortales.

Testigos y vecinos relataron que la onda expansiva rompió vidrios en un radio de hasta cuatro kilómetros, seguida de un incendio que avanzó rápidamente sobre distintas áreas del complejo. Habitantes de la zona mencionaron también un fuerte olor químico que acompañaba la columna de humo negro visible desde varios puntos.

Residentes aseguraron en primeras declaraciones que, después de la detonación principal, se continuaron escuchando estruendos menores. Las autoridades locales reconocieron que aún no se determina cómo inició la explosión, aunque confirmaron afectaciones en distintas plantas del parque industrial Carlos Spegazzini.

Según fuentes médicas citadas por medios locales, la mayoría de los heridos presentaban quemaduras, politraumatismos y lesiones por cristales rotos a causa de la onda expansiva. El Ministerio de Salud provincial informó que los hospitales de la región operan en red para recibir a las personas lesionadas y dispusieron más de una docena de unidades móviles para atender la emergencia.

La Municipalidad de Ezeiza confirmó “importantes detonaciones” y aseguró que el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner activó su protocolo de contingencia y permanece listo para intervenir. También pidió a la población mantenerse informada por canales oficiales y utilizar barbijos en zonas con presencia de humo.

El estallido tuvo impacto directo en las operaciones del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, ubicado a 12 kilómetros del sitio afectado, generando problemas de visibilidad. Autoridades aeroportuarias señalaron que varios vuelos han sido demorados o desviados, mientras una de las carreteras de acceso permanece bloqueada por motivos de seguridad.