Explosión de camioneta repartidora de gas en Mexicali genera pánico: Silza, misma empresa de pipa en Iztapalapa

Una potente explosión de una camioneta de la empresa Gas Silza se registró en Mexicali, lo que puso en alerta a la ciudad, ya que la empresa es la misma que provocó la tragedia del puente de la Concordia en la Ciudad de México.

El incidente ocurrió cuando un camión repartidor de gas se incendió sobre la calzada Héctor Terán Terán, provocando que al menos tres cilindros explotaran, con una llamarada y columna de humo visibles desde distintos puntos.

El estallido se sintió con tal fuerza que rompió vidrios de casas, negocios y vehículos cercanos, generando pánico entre los habitantes de la zona. Autoridades y cuerpos de emergencia, incluidos bomberos, Protección Civil y policías, acudieron de inmediato, acordonaron el área y evacuaron preventivamente los inmuebles cercanos.

Las autoridades no reportaron heridos graves tras la explosión; solo una persona fue atendida por crisis nerviosa.

La unidad siniestrada transportaba numerosos tanques de gas según versiones, tanto de 45 kg como “minitas” de 10 kg, cuando ocurrió el incendio que detonó la explosión. Testigos relatan que intentaron auxiliar apagando llamas con cubetas de agua, aunque varios decidieron alejarse ante el riesgo manifiesto.

Las autoridades iniciaron un procedimiento administrativo para revisar las medidas de seguridad del camión, la empresa y los protocolos de transporte de gas, aludiendo a que la regulación en hidrocarburos corresponde a instancias federales. Mientras tanto, los residentes y comerciantes de la zona quedaron con la inquietud sobre los estándares de seguridad en el traslado de sustancias peligrosas en plena ciudad.

Este grave episodio de explosión reaviva el debate sobre la seguridad en el transporte de gas en el país, y plantea preguntas urgentes sobre cómo prevenir tragedias potenciales en áreas urbanas densamente pobladas.