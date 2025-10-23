Bomberos atienden explosión en condominio de Cabo San Lucas

La tarde de este miércoles, una explosión en un condominio del área de El Tezal, en Cabo San Lucas, movilizó a bomberos y autoridades de Protección Civil, quienes reportaron que el siniestro se generó por acumulación de gas.

Aunque no hubo personas lesionadas, el incidente encendió las alarmas en una de las zonas residenciales con mayor crecimiento del destino turístico. De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, las unidades S64, M69 y P76 del Batallón de Operaciones acudieron al sitio tras el reporte ciudadano. Al llegar, se encontraron con daños visibles en una de las viviendas y olor a gas concentrado, por lo que se procedió al cierre de válvulas y ventilación del inmueble. Los primeros peritajes apuntan a una fuga en un conector doméstico, lo que habría provocado la acumulación y posterior detonación del combustible.

El capitán José Ramón Ledezma, a cargo del Batallón de Investigación, informó que se trabaja en el levantamiento de evidencia para confirmar las causas exactas. Sin embargo, advirtió que este sería el segundo incidente de características similares ocurrido en Cabo San Lucas en los últimos meses, lo que sugiere un patrón de riesgo asociado al mantenimiento de instalaciones domésticas de gas. En el suceso anterior, registrado también en una vivienda, se detectaron condiciones de fuga no atendidas.

Protección Civil señaló que la falta de mantenimiento o el uso de adaptadores no certificados suelen ser las principales causas de fugas que derivan en accidentes domésticos de este tipo. El Tezal, una zona que ha experimentado un rápido desarrollo inmobiliario en los últimos años, concentra numerosos complejos habitacionales con instalaciones de gas compartidas o adaptadas, lo que incrementa el riesgo si no se cuenta con revisiones técnicas adecuadas.

Autoridades locales llaman a reforzar las medidas preventivas y las inspecciones técnicas para evitar que hechos similares se repitan en áreas residenciales del destino.