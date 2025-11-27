Explosión de embarcación en Cozumel, Quintana Roo, deja cinco marinos lesionados

Una explosión registrada durante maniobras de abastecimiento de combustible en Cozumel, Quintana Roo, dejó como saldo a cinco marinos de la Secretaría de Marina (Semar) lesionados, de acuerdo con reportes oficiales emitidos este jueves.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:00 horas en la Marina Fonatur de la isla, un complejo turístico administrado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, con capacidad para más de 300 embarcaciones, donde visitantes y trabajadores alertaron sobre un estallido seguido de llamas.

De acuerdo con testigos, las llamaradas fueron visibles desde el club de playa, la casa club, los restaurantes y las áreas deportivas ubicadas en la zona, lo que provocó la movilización inmediata de los cuerpos de emergencia y personal de seguridad turística.

La Secretaría de Marina (Semar) detalló que el percance se originó a bordo de una embarcación menor tipo ERI (Embarcación de Respuesta Inmediata), mientras el personal realizaba tareas rutinarias de manipulación de combustible como parte de sus operaciones diarias.

La institución naval informó que el personal que resultó herido fue apoyado por elementos de la Marina local, quienes los trasladaron en ambulancia hacia la Clínica Naval de Cozumel, donde reciben atención médica y permanecen en condición estable.

El Mando Naval explicó que brinda todos los apoyos necesarios para garantizar la recuperación de los elementos lesionados, además de mantener comunicación constante con sus familiares para asegurar acompañamiento y respaldo institucional durante el proceso médico.

Hasta el momento, autoridades continúan evaluando los daños ocasionados por la explosión y revisan los protocolos de seguridad aplicados durante las maniobras de abastecimiento, mientras la zona permanece bajo supervisión preventiva a la espera del informe oficial.