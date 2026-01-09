Cinco heridos y 2 mil 500 evacuados por explosión en Coyoacán

Una explosión por presunta acumulación de gas sacudió la mañana de este viernes un edificio residencial en la colonia Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán, dejando al menos cinco personas lesionadas y daños en varios inmuebles cercanos, informaron autoridades locales y cuerpos de emergencia.

El estallido ocurrió alrededor de las 09:00 horas en un edificio de Paseo de los Naranjos, donde, según reportes oficiales, la acumulación de gas en uno de los departamentos provocó la explosión que afectó al menos siete edificios en la zona. Personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), bomberos, ERUM y servicios de emergencia atendieron el siniestro y coordinaron la evacuación de residentes.

Evacuación y atención de heridos

La onda expansiva de la explosión obligó a desalojar de forma preventiva a unas 2 500 personas de aproximadamente 280 departamentos para garantizar la seguridad ante posibles riesgos estructurales. Al menos cinco personas resultaron lesionadas, de las cuales tres fueron atendidas en el lugar y dos trasladadas a hospitales cercanos para atención médica especializada, según datos preliminares.

La titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa, informó que los trabajos de evaluación de los edificios continuaban durante las primeras horas de la tarde para determinar qué inmuebles pueden ser ocupados nuevamente y cuáles requieren reparaciones más profundas por daños en herrería, vidrios y elementos estructurales.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Protección Civil y Bomberos permanecen en el lugar de los hechos tras la explosión, resguardando la zona y colaborando en las labores de remoción de escombros y revisión técnica de los edificios colindantes. El área afectada por el siniestro se mantiene acordonada para facilitar el acceso de unidades de emergencia y especialistas.

Hasta el momento no se han reportado fallecidos por la explosión, y las autoridades continúan recopilando información sobre el origen de la acumulación de gas que desencadenó el incidente.

