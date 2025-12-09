Explosión de gas en El Caribe deja una persona lesionada en Cabo San Lucas

Una explosión de gas ocurrida la mañana de este martes 9 de diciembre en un domicilio de la colonia El Caribe dejó como saldo a una persona lesionada con quemaduras de segundo grado, informó el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas.

De acuerdo con el parte oficial, a la emergencia respondieron dos unidades con personal del área de Operaciones. La persona afectada fue atendida en el lugar y posteriormente trasladada a un hospital para recibir valoración médica especializada.

El Cuerpo de Bomberos precisó que, entre enero y noviembre de 2025, han atendido más de 4,200 servicios en Cabo San Lucas. De este total, 150 corresponden a fugas de gas, 540 a incendios de todo tipo y 10 a explosiones, lo que refleja una tendencia constante en incidentes relacionados con instalaciones domésticas.

La corporación reiteró su preocupación por el incremento de accidentes en la temporada decembrina, donde suelen registrarse emergencias asociadas al uso de pirotecnia, cortos circuitos y mayor movilidad vehicular. Por ello, exhortaron a la población a revisar periódicamente sus instalaciones de gas y eléctricas, evitar la sobrecarga de contactos y extremar precauciones para reducir riesgos dentro del hogar.