Explosión por acumulación de gas en Paseos de Taxqueña deja heridos

Una explosión por acumulación de gas se registró este viernes en la colonia Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán, lo que dejó personas lesionadas y provocó daños en varios inmuebles, además de una fuerte movilización de cuerpos de emergencia.

El estallido ocurrió al interior de un edificio habitacional y generó una onda expansiva que afectó departamentos cercanos, así como estructuras colindantes. Vecinos reportaron un fuerte estruendo, seguido de la salida de humo y escombros.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil y servicios médicos acudieron al sitio para atender a las personas lesionadas y asegurar la zona. Algunos habitantes fueron evacuados de manera preventiva.

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión habría sido causada por una acumulación de gas, aunque las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el origen exacto del incidente.

Lee más: Cateo en Punta Pescadero deja cartuchos asegurados y un inmueble bajo resguardo

Paramédicos brindaron atención en el lugar y trasladaron a los heridos a hospitales para su valoración médica. Hasta el momento, no se ha informado sobre víctimas mortales.

Zona acordonada y evaluación de riesgos

Las autoridades acordonaron el área mientras especialistas realizaron una revisión estructural de los edificios afectados, con el fin de descartar riesgos adicionales para los residentes.

Protección Civil pidió a la población evitar la zona y atender las indicaciones oficiales mientras continúan las labores de inspección y remoción de escombros.

Únete AQUÍ TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur