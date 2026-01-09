Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 9 de Enero, 2026
HomeSeguridadExplosión por acumulación de gas en Paseos de Taxqueña deja heridos
Seguridad

Explosión por acumulación de gas en Paseos de Taxqueña deja heridos

El estallido ocurrió en un edificio habitacional de Paseos de Taxqueña y provocó evacuaciones y la movilización de cuerpos de emergencia
9 enero, 2026
0
24
explosión por gas en Taxqueña

El Heraldo de México

Una explosión por acumulación de gas se registró este viernes en la colonia Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán, lo que dejó personas lesionadas y provocó daños en varios inmuebles, además de una fuerte movilización de cuerpos de emergencia.

El estallido ocurrió al interior de un edificio habitacional y generó una onda expansiva que afectó departamentos cercanos, así como estructuras colindantes. Vecinos reportaron un fuerte estruendo, seguido de la salida de humo y escombros.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil y servicios médicos acudieron al sitio para atender a las personas lesionadas y asegurar la zona. Algunos habitantes fueron evacuados de manera preventiva.

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión habría sido causada por una acumulación de gas, aunque las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el origen exacto del incidente.

Paramédicos brindaron atención en el lugar y trasladaron a los heridos a hospitales para su valoración médica. Hasta el momento, no se ha informado sobre víctimas mortales.

Zona acordonada y evaluación de riesgos

Las autoridades acordonaron el área mientras especialistas realizaron una revisión estructural de los edificios afectados, con el fin de descartar riesgos adicionales para los residentes.

Protección Civil pidió a la población evitar la zona y atender las indicaciones oficiales mientras continúan las labores de inspección y remoción de escombros.

Autor

  • Brenda Ireri Yáñez

    Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Noticias para Radio y Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara (UDG) originaria de la Ciudad de México. Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación impresos, digitales, televisión y radio. Me incorporé a CPS Media en 2018 con Radiante FM y en 2022 me dan la oportunidad de asumir la jefatura de información de CPS Noticias Los Cabos y la conducción de los espacios noticiosos, proyecto que me ha dado la satisfacción de conocer los diferentes rostros de BCS pero sobre todo darle voz a la ciudadanía.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasCDMXExplosiónGas
Articulo anterior

Rescatan a 2 adultos mayores estadounidenses durante operativos médicos en mares de ...

Siguiente articulo

Cateo en Mulegé deja aseguramiento de más de 265 kilos de marihuana