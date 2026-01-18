Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 18 de Enero, 2026
Explosión en gasera de Tabasco deja dos personas heridas y 14 vehículos calcinados

El estallido ocurrido en una estación de servicio de la carretera Villahermosa-Teapa provocó la movilización de cuerpos de emergencia y la evacuación de zonas aledañas
18 enero, 2026
Explosión gasera Tabasco

Proteccion Civil Tabasco

Una fuerte explosión registrada la mañana de este domingo 18 de enero de 2026 en una planta de gas ubicada en el estado de Tabasco, dejó como saldo preliminar dos personas lesionadas y daños severos en al menos 14 vehículos. El incidente ocurrió en una estación de servicio situada sobre la carretera Villahermosa-Teapa, provocando el pánico entre los habitantes y automovilistas de la zona.

De acuerdo con los reportes de Protección Civil del Estado, el siniestro se originó tras una fuga que derivó en un estallido masivo. El fuego se propagó rápidamente por el área de carga, alcanzando a las unidades que se encontraban en el lugar, la mayoría de ellas quedaron completamente calcinadas.

Detalles del siniestro:

  • Lesionados: Dos trabajadores de la planta resultaron con quemaduras de diversos grados y fueron trasladados de emergencia a hospitales cercanos en Villahermosa.

  • Daños materiales: Un recuento preliminar confirma 14 vehículos afectados (entre pipas de gas, camionetas de reparto y autos particulares) y daños estructurales en las oficinas de la gasera.

  • Respuesta de emergencia: Al lugar arribaron elementos de los Bomberos, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes acordonaron el área y lograron sofocar las llamas tras varias horas de combate.

Debido a la magnitud de la columna de humo y el riesgo de nuevas explosiones, las autoridades locales ordenaron la evacuación preventiva de viviendas y comercios situados en un radio de 500 metros. Pasado el mediodía, la situación fue reportada como controlada, aunque peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones para determinar la causa exacta de la falla.

