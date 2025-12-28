Se registra explosión en lavandería de la colonia Indeco de La Paz

Una explosión registrada la tarde del sábado en una lavandería del municipio de La Paz, Baja California Sur, dejó como saldo dos personas lesionadas y daños materiales. El incidente ocurrió en la Lavandería Azul, ubicada en la colonia Indeco, lo que movilizó de inmediato a cuerpos de emergencia y autoridades locales.

De acuerdo con reportes oficiales, la emergencia fue atendida alrededor de las 12:37 horas por corporaciones de seguridad, bomberos y paramédicos. En la inspección inicial se determinó que la causa probable fue una acumulación de gas, la cual provocó daños en un ventanal y en dos secadoras del establecimiento.

La propietaria del negocio informó a los agentes que se encontraba laborando junto con su yerno, quien había conectado una manguera a dos tanques de gas. Posteriormente, se detectó un fuerte olor proveniente de una de las secadoras y, al abrir la tapa del equipo, se generó la explosión que causó las lesiones.

Leer más: Explosión de gas en El Caribe deja una persona lesionada en Cabo San Lucas

Paramédicos valoraron a ambas personas y confirmaron que presentaban quemaduras de primer grado y golpes leves que no ponían en riesgo su vida, por lo que no fue necesario su traslado hospitalario.

Autoridades de Protección Civil indicaron que el inmueble deberá ser revisado y certificado por un especialista antes de reanudar operaciones, además de reiterar el llamado a extremar precauciones en el manejo de instalaciones de gas para prevenir nuevos incidentes.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO