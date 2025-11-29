Explosión en Pesquería, Nuevo León, deja tres muertos y más de 40 casas dañadas

Una explosión registrada en una casa habitación del municipio de Pesquería, Nuevo León, derivó en un incendio que dejó tres personas fallecidas y seis lesionados, de acuerdo con información actualizada por Protección Civil estatal durante las primeras horas del sábado 29 de noviembre.

El incidente ocurrió la noche del viernes en un domicilio ubicado en Olmo Siberiano 534, en la colonia Los Olmos. La autoridad confirmó que en el sitio presuntamente se almacenaba pirotecnia, lo que habría detonado la explosión y generado un incendio que se propagó a viviendas contiguas.

Protección Civil informó que el siniestro provocó afectaciones de consideración:

2 casas colapsadas totalmente

1 casa colapsada parcialmente

44 domicilios con daños parciales

Respecto a las víctimas, las autoridades detallaron que seis personas fueron trasladadas a hospitales, mientras que una más falleció durante su atención médica y dos perdieron la vida en el lugar. Personal de emergencia continúa con las labores de remoción de escombros en las viviendas colapsadas.

Lee más: Imágenes muestran la magnitud de la explosión en penal de Puerto Vallarta

En tanto, el Instituto Mexicano del Seguro Social de Nuevo León confirmó que dos de los heridos fueron recibidos en el Hospital General de Zona No. 67, en Apodaca. Ambas pacientes, de 15 años de edad, presentan quemaduras en el 90% del cuerpo.

El IMSS informó además que, en coordinación con la Secretaría de Salud estatal, se activó una red de unidades médicas para atender cualquier urgencia relacionada con el incidente.