Explosión de pipa con gas provoca fuerte incendio en la México-Querétaro

Explosión e incendio de una pipa cargada con gas LP se registró esta noche en la autopista México-Querétaro. El incidente ocurrió en el kilómetro 80 de lavía federal, lo que obligó a las autoridades a mantener la circulación cerrada de manera total.

El percance de la pipa generó una columna de fuego visible a varios kilómetros de distancia, activando de inmediato los protocolos de seguridad en los límites entre el Estado de México y Querétaro.

El reporte del siniestro se recibió aproximadamente a las 20:30 horas en el tramo correspondiente al municipio de Jilotepec, en el Edomex. De acuerdo con los primeros informes, la unidad de transporte de gas LP sufrió un accidente de tránsito que derivó en una violenta explosión.

Debido al riesgo latente por el combustible, el paso vehicular fue interrumpido en ambos sentidos para permitir el acceso de los servicios de emergencia.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) utilizó sus canales oficiales para informar a los usuarios sobre el cierre de la arteria y las afectaciones derivadas de las labores de atención. Al lugar arribaron diversas corporaciones para sofocar el incendio y evitar que las llamas se propagaran hacia otras áreas de la autopista México-Querétaro. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la presencia de personas fallecidas o lesionadas por el percance.

La Guardia Nacional se sumó a las labores de vigilancia y control de tráfico, confirmando que el kilómetro 80+000 permanece con restricción total al paso de vehículos. Los elementos de la Guardia Nacional exhortaron a los automovilistas que se dirigen hacia Querétaro o la Ciudad de México a atender las indicaciones viales y buscar rutas alternas, ya que el retiro de la estructura de la pipa y la limpieza de la carpeta asfáltica podrían prolongarse por varias horas..

Este evento ha provocado largas filas de vehículos, afectando el transporte de carga y pasajeros que circula entre el Edomex y la región del Bajío. Caminos y Puentes Federales (Capufe) reiteró que se mantendrá el monitoreo constante hasta que la situación esté bajo control total y se garantice la integridad de los usuarios que transitan diariamente por esta vía de comunicación estratégica.

