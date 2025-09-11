Fuego, gritos y caos: explosión de pipa deja cuatro muertos y al menos 90 heridos en Iztapalapa (Video)

Una pipa que transportaba 49 mil 500 litros de gas LP explotó la tarde de este martes bajo el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, generando una tragedia que dejó al menos cuatro personas muertas y 90 heridas, de acuerdo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

El accidente ocurrió alrededor de las 14:20 horas sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, en la salida hacia la autopista México–Puebla, cuando la unidad perdió el control, volcó y comenzó a fugar gas, lo que derivó en una violenta explosión.

Víctimas y hospitalizaciones

Los servicios de emergencia reportaron que 19 de los lesionados presentan quemaduras graves, mientras que decenas más fueron trasladados a hospitales de la Ciudad de México y del Estado de México. Entre los afectados se encuentran automovilistas, peatones y usuarios del transporte público que se encontraban en la zona.

El chofer de la pipa sobrevivió al accidente y se encuentra hospitalizado en estado delicado.

La explosión calcinó al menos 18 automóviles y una motoneta, además de dañar viviendas y comercios cercanos. Como medida preventiva, la autopista México–Puebla fue cerrada en ambos sentidos, lo que generó un severo congestionamiento vial en la zona oriente de la capital.

Asimismo, se suspendieron de manera temporal los servicios del Metro Línea A (Santa Marta), el Trolebús y el Cablebús, mientras bomberos y rescatistas controlaban el siniestro.

Respuesta oficial

En el lugar trabajaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, la Guardia Nacional, el ERUM y personal de Protección Civil, además de la activación del Plan DN-III-E por parte del Ejército Mexicano.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX abrió una investigación para deslindar responsabilidades. En tanto, se informó que la pipa pertenece a la empresa Silza, subsidiaria del grupo Tomza, que deberá responder por los daños ocasionados.

Testigos relataron que primero se observó una nube blanca y segundos después un estruendo estremeció la zona, seguido de llamas que alcanzaron varios metros de altura. Familias han comenzado a reportar desaparecidos, entre ellos Ali Jael González, de 18 años, cuyo paradero se desconoce.

El Gobierno capitalino anunció que dará apoyo a las víctimas y mantendrá informada a la ciudadanía sobre las rutas alternas y la lista de hospitalizados.