Explosión de pipa en CDMX recuerda los desastres de San Juanico y Guadalajara

La volcadura y explosión de una pipa en el puente La Concordia, que provocó la muerte de al menos ocho personas y dejó más de 90 lesionados, volvió a traer a la memoria dos de las explosiones más trágicas en la historia del país: las ocurridas en San Juanico en 1984 y en Guadalajara en 1992.

Autoridades capitalinas informaron que la explosión generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, quienes controlaron el incendio y evacuaron a cientos de personas en la zona. La columna de humo fue visible desde varios puntos de la Ciudad de México, generando alarma entre la población.

Las explosiones en San Juan Ixhuatepec, Estado de México, el 19 de noviembre de 1984, destruyeron la planta de almacenamiento de gas de Pemex y varias colonias cercanas, dejando entre 500 y 600 muertos, además de miles de heridos y evacuados. Fue un siniestro que evidenció la vulnerabilidad de las comunidades que habitan cerca de instalaciones de alto riesgo.

Por su parte, las explosiones del 22 de abril de 1992 en el sector Reforma de Guadalajara, Jalisco, devastaron ocho kilómetros de drenaje. La acumulación de gasolina en el subsuelo, proveniente de ductos de Pemex, fue la causa principal del desastre, que dejó alrededor de 200 muertos y más de 500 heridos, además de un importante desplazamiento de familias.