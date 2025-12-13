VIDEO: Explosión de pirotecnia deja cinco lesionados en León, Guanajuato

Una explosión de pirotecnia durante los festejos en honor a la Virgen de Guadalupe convirtió en tragedia una caravana religiosa en la ciudad de León, dejando un saldo de cinco personas lesionadas.

El incidente ocurrió en la calle Calcopirita, esquina con Aristóteles, en la colonia Centro Familiar La Soledad, donde decenas de vehículos y participantes se congregaban para celebrar la fecha patronal con luces, música y adornos festivos.

La explosión se produjo en el interior de una camioneta que transportaba material pirotécnico como parte del desfile. Testigos oculares describieron cómo el estallido generó una bola de fuego y humo denso que iluminó la noche, interrumpiendo abruptamente el ambiente de devoción. Videos difundidos en redes sociales capturan el momento exacto: vehículos decorados con luces navideñas y guirnaldas guadalupanas se detienen en seco, mientras personas a bordo y transeúntes corren despavoridas ante las llamas que consumen parte del vehículo involucrado.

VIDEO: explosión en León

Entre los afectados destacan tres adultos y dos menores de edad, quienes sufrieron quemaduras y lesiones por la onda expansiva. Abraham, de 36 años; Cristian Isidro, de 26, quien presenta quemaduras de segundo grado y fue trasladado al Hospital Regional de León; y Carlos David, de 34 años, forman parte de los heridos graves. Las jóvenes Paloma, de 17 años, y Dulce Denisse, de 12, recibieron atención en el Hospital Pediátrico y fueron dadas de alta poco después, aunque con heridas leves. Dos personas más reportaron contusiones menores sin necesidad de internamiento.

Elementos de la Secretaría de Seguridad de León acudieron de inmediato tras el reporte al sistema de emergencias 911, acordonando la zona y brindando primeros auxilios. Como resultado del caos vial generado, Jorge Ulises, de 35 años, fue detenido por presunta responsabilidad en hechos de tránsito relacionados con el accidente. Autoridades investigan las condiciones del transporte de pirotecnia, que al parecer no contaba con las medidas de seguridad adecuadas para un evento multitudinario.

Esta lamentable explosión subraya los riesgos inherentes al uso de explosivos en celebraciones populares, especialmente en contextos religiosos como la devoción guadalupana que congrega a miles en Guanajuato.