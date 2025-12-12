Explosión de pirotecnia en Puebla genera alarma en el Centro Histórico

Una explosión de pirotecnia registrada la tarde de este viernes alertó a peatones y comerciantes en el Centro Histórico de Puebla, en la intersección de la calle 9 Norte con 12 Poniente, en pleno desarrollo de las celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe, informaron autoridades locales.

El incidente ocurrió alrededor de las 14:30 horas cuando se escucharon fuertes detonaciones procedentes de un puesto ambulante de pirotecnia instalado en la zona, lo que provocó pánico entre las personas que paseaban o realizaban compras en el área. Testigos relataron que muchas familias que participaban en las festividades y visitantes se dispersaron ante el estruendo.

Elementos de Protección Civil del estado acudieron al sitio para realizar labores de verificación y mitigación de riesgo, sin que hasta el momento se hayan reportado personas lesionadas por la explosión de pirotecnia. En el lugar se encontraron restos de pólvora y artefactos detonados sobre la banqueta, por lo que las autoridades concluyeron que la zona ya no representaba un peligro para la población.

Posterior al incidente, comerciantes colaboraron de inmediato para retirar la mercancía inflamable y evitar una segunda detonación, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantuvo el cordón de seguridad mientras permanecieron los equipos de emergencia. Las autoridades aprovecharon para reiterar la recomendación de evitar el uso de pirotecnia durante las celebraciones del Día de la Virgen y en festividades decembrinas por los riesgos asociados a su manipulación.

Tras la explosión, la administración municipal recordó que el uso indebido de pirotecnia puede acarrear sanciones económicas de hasta varios miles de pesos y penas de arresto a quienes no cumplan con la normativa vigente, además de poner en peligro la integridad de terceros. Las autoridades continuarán con la vigilancia en el área y llamaron a la ciudadanía a privilegiar prácticas seguras durante estas fechas de actividades religiosas y culturales.