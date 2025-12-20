Explosión contra policías en Zacatecas estaría ligada a enfrentamiento previo

Un ataque con explosivo contra elementos de la Policía Estatal de Zacatecas se registró la tarde del viernes en el municipio de Luis Moya, presuntamente como represalia por un enfrentamiento ocurrido días antes, en el que siete sujetos armados fueron abatidos, informó la Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad.

De acuerdo con información difundida oficialmente y retomada en un trabajo periodístico publicado por el medio Latinus, los hechos ocurrieron cuando policías estatales acudían a atender un reporte en las inmediaciones del panteón municipal. Al arribar a la zona, se registró una explosión que provocó daños materiales a la unidad oficial, sin que se reportaran policías lesionados.

Aunque las autoridades no han confirmado el mecanismo exacto del ataque, medios locales señalaron que la patrulla circulaba por un camino de terracería cuando presuntamente habría activado una mina de fabricación artesanal, atribuida a grupos del crimen organizado, lo que derivó en el estallido.

El personal policial resultó ileso, y hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas o identificadas por este hecho. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) inició las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del ataque y dar con los responsables.

Las autoridades estatales indicaron que existen indicios de que la agresión estaría relacionada con el enfrentamiento registrado el pasado 17 de diciembre en el municipio de Villa García, ubicado a aproximadamente una hora de Luis Moya, donde policías estatales repelieron una agresión armada.

En ese enfrentamiento, siete presuntos agresores fueron abatidos y un elemento policial resultó lesionado, quien fue trasladado para recibir atención médica y se reportó fuera de peligro.

La Mesa Estatal de Construcción de Paz aseguró que la situación en Luis Moya se encuentra bajo control y que no representa un riesgo inmediato para la población; no obstante, exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones mientras continúan los operativos y las investigaciones en la zona.