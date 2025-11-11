Explosión por pirotecnia provoca incendio en vivienda de Santa Fe; hombre resulta con quemaduras
Elementos de emergencia atendieron el reporte de un incendio en una vivienda de la colonia Santa Fe, donde, de acuerdo con los primeros informes, el fuego habría sido provocado por artículos de pirotecnia almacenados dentro del domicilio.
El siniestro fue reportado al número de emergencias 911 hace unos momentos, lo que movilizó a unidades del Cuerpo de Bomberos de La Paz, Protección Civil y paramédicos, quienes acudieron al lugar para controlar el fuego y atender a los lesionados.
Durante las labores de rescate, se localizó a un hombre de 52 años de edad, quien resultó con quemaduras de primer y segundo grado, por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica especializada. Su estado de salud se reporta como estable, aunque permanece en observación.
Vecinos de la zona señalaron que el fuego se propagó rápidamente debido a la presencia de materiales explosivos, presuntamente cohetes y fuegos artificiales almacenados en el interior. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del incidente.
El incendio fue controlado tras varios minutos de trabajo, evitando que se extendiera a viviendas contiguas. Personal de Protección Civil exhortó a la ciudadanía a evitar el almacenamiento de pirotecnia en casa, ya que representa un riesgo alto de explosión e incendio, especialmente en zonas habitacionales densamente pobladas.
