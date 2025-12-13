Reportan explosión al interior de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas

Una explosión registrada la mañana de este viernes dentro del complejo que alberga la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Zacatecas generó alarma entre habitantes del municipio de Guadalupe, Zacatecas, al sentirse el estruendo en diversas colonias aledañas.

El Gobierno de Zacatecas, a través de la Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, confirmó que el incidente correspondió a un ejercicio de capacitación de fuerzas especiales, enfocado en la destrucción controlada de artefactos explosivos dentro de las instalaciones oficiales.

La autoridad estatal señaló que la situación se encontraba totalmente controlada y que no representó riesgo alguno para el personal ni para la población en general, sin detallar el tipo ni la cantidad de material utilizado durante la práctica.

El fuerte estruendo provocó la ruptura de vidrios en varias viviendas cercanas al complejo, además de un movimiento perceptible en el subsuelo en al menos una decena de colonias. Hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas.

Tras la detonación, una columna de humo fue visible desde distintos puntos del área metropolitana Zacatecas–Guadalupe. Al sitio acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, aunque no se les permitió el acceso al argumentar que no existían afectaciones que requirieran su intervención.

El ejercicio ocurrió días después del decomiso de costales de pólvora abandonados en el municipio de Luis Moya. Sin embargo, el Gobierno de Zacatecas no ha precisado si dicho material fue utilizado en la explosión registrada dentro de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Zacatecas, por lo que las autoridades mantienen reserva sobre los detalles de la práctica.