Explosión e incendio se presentan en Restaurante La Soldadera de la CDMX

Una fuerte explosión seguida de un incendio se registró en el Restaurante La Soldadera, ubicado frente al Monumento a la Revolución, en la colonia Tabacalera de la Ciudad de México (CDMX). Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX para atender la emergencia.

Según reportes oficiales, el origen de la explosión aún se desconoce, aunque se presume una posible fuga de gas dentro del establecimiento. El fuego se extendió rápidamente, generando alarma entre clientes y vecinos de la zona.

Como medida preventiva, se procedió a evacuar a 50 personas del Restaurante La Soldadera, entre clientes y trabajadores, así como a 100 personas del penthouse del inmueble. Posteriormente, las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc informaron que un total de 500 personas fueron desalojadas de la zona aledaña al incendio.

El jefe de los bomberos de la CDMX, Juan Manuel Pérez Cova, confirmó que fueron 150 personas evacuadas por el siniestro en el negocio, asegurando que el fuego ya había sido controlado y que se realizaba un recorrido por el edificio para garantizar la seguridad de los presentes.