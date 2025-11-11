Explosión por acumulación de gas en departamento de Tlalnepantla deja tres lesionados

Una fuerte explosión registrada en un edificio de la colonia Tlalcalli, en Tlalnepantla, Estado de México, dejó como saldo tres heridos, daños estructurales y la evacuación masiva de residentes y alumnos de una escuela cercana. La detonación, atribuida a la acumulación de gas doméstico en uno de los departamentos, activó de inmediato a los cuerpos de emergencia locales.

De acuerdo con los reportes de las autoridades de Protección Civil y Bomberos, la explosión afectó no solo el departamento donde se originó, sino también zonas exteriores del inmueble; pues la onda expansiva provocó ruptura de vidrios, salida de objetos y daños colaterales en varias viviendas contiguas, por lo que para garantizar la seguridad, se desalojaron de forma preventiva a más de 630 personas, incluyendo a 275 alumnos de la escuela secundaria “Narciso Bassols” ubicada en las inmediaciones.

Del total de lesionados, tres corresponden a residentes del departamento afectado y se reportaron lesionados al exterior que sufrieron heridas por los efectos de la onda expansiva. Todos recibieron atención médica. Hasta el momento el edificio permanece bajo resguardo de las autoridades para evaluar posibles daños estructurales antes de permitir el retorno de sus habitantes.

La respuesta de emergencia incluyó el acordonamiento de la zona por la Policía Municipal y medidas de prevención para evitar el acceso de transeúntes. Las autoridades locales instan a la población a mantenerse atenta a futuras indicaciones y a reportar cualquier emanación de gas que pudiera derivar en más incidentes similares.