Explosión en tienda Waldo’s Hermosillo bajo investigación

El incendio ocurrido el sábado en una tienda Waldo’s de Hermosillo, Sonora, podría derivar en sanciones penales para funcionarios de los tres niveles de gobierno, según informó la Fiscalía General del Estado. Las autoridades confirmaron que el establecimiento operaba sin un programa interno de protección civil actualizado, lo que representa una violación directa a la normativa de seguridad.

Durante una conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía General del Estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, precisó que tanto servidores públicos como directivos de la empresa serán citados a declarar. Afirmó que el caso se investiga desde el ámbito municipal, estatal y federal, y que las comparecencias de los responsables comenzaron desde el primer día del siniestro.

El funcionario agregó que, de comprobarse negligencia o incumplimiento de normas de seguridad, las sanciones podrían extenderse a funcionarios encargados de supervisar el cumplimiento de los protocolos de protección civil.

De acuerdo con las primeras indagatorias, un transformador privado propiedad de la empresa habría sido el detonante de la explosión que provocó el incendio dentro del establecimiento de Hermosillo. Las llamas se extendieron rápidamente, causando daños estructurales severos y afectando a empleados y clientes que se encontraban dentro del inmueble.

Ante la magnitud del siniestro, las autoridades estatales ordenaron el cierre temporal de todas las tiendas Waldo’s en Sonora, con el fin de realizar inspecciones exhaustivas. El objetivo, señalaron, es garantizar que cada sucursal cuente con un programa interno de protección civil vigente y con las condiciones mínimas de seguridad.

El secretario de Salud estatal, José Luis Alomía, informó que tres personas continúan hospitalizadas a causa del incidente. Una de ellas será trasladada vía aérea a Estados Unidos para recibir atención médica especializada.

“Los médicos especialistas de un nosocomio privado y del hospital en Arizona ya se encuentran en coordinación para recibir a la paciente”, señaló el funcionario, al confirmar que la persona presenta quemaduras graves.

Mientras tanto, la población de Hermosillo ha expresado preocupación por las condiciones de seguridad en los comercios locales. La Fiscalía General del Estado reiteró que el proceso de investigación continuará hasta esclarecer completamente las causas de la explosión y determinar las responsabilidades tanto administrativas como penales.