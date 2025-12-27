Se registra ataque con explosivos en Escuinapa, Sinaloa

Este viernes se registraron una serie de explosiones de artefactos artesanales en una manzana donde se ubican un restaurante utilizado como cantina y centro nocturno para adultos, así como el almacén del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa, en la salida hacia la carretera a Teacapán.

Elementos de bomberos acudieron de inmediato al inmueble localizado sobre el bulevar Morelos, en dirección a Teacapán, para atender la emergencia y realizar labores de control y verificación de riesgos tras el siniestro.

Hasta el momento se desconoce si hubo personas heridas. Las autoridades informaron que se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas de la explosión y determinar responsabilidades.

De acuerdo con información preliminar, las detonaciones provocaron que el restaurante se incendiara, generando alarma entre quienes se encontraban en la zona, incluidos empleados del almacén del Ayuntamiento, quienes se retiraron del lugar como medida preventiva ante el incendio.

Trabajadores del almacén del Ayuntamiento salieron corriendo tras la primera detonación, la cual cayó en el patio contiguo al centro nocturno, lo que incrementó el temor entre vecinos y transeúntes del sector.

Autoridades locales señalaron que no es la primera vez que se registran hechos de este tipo en Escuinapa, situación que ha generado preocupación entre habitantes de la región y ha reforzado el llamado a extremar medidas de seguridad y vigilancia en la zona.

