Explota una destiladera en Tequila, Jalisco; reportan 5 muertos (VIDEOS)

Una fuerte explosión en un centro de destilado de tequila se registró este martes 23 de julio en el municipio de Tequila, Jalisco, dejando como saldo rojo al menos dos personas fallecidas, según confirmó en entrevista el titular de Protección Civil Jalisco, Víctor Hugo Roldán, quien explicó que hay daños en la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Más tarde, representantes de la empresa tequilera, José Cuervo, confirmó que lamentablemente el número de fallecidos ascendió a 5.

La empresa en la que se generó la explosión es José Cuervo, una proveedora de tequila muy conocida a nivel mundial, ubicada en el centro de Tequila, en el cruce de las calles Ramón Corona y Albino Rojas.

Un alambique con más de 100 mil litros cayó a un edificio colindante a la destiladora, dejando daños a varios departamentos. Elementos de Protección Civil desalojaron a varias familias y alrededor de 100 personas, debido a que existe una fuga de gas.

Minutos después de la explosión, y con un tono nervioso, el presidente municipal de Tequila, José Alfonso Magallanes Rubio, solicitó a la población abstenerse de acudir al primer cuadro de la ciudad debido a que la situación aún no era controlada por Protección Civil y Bomberos, alrededor de las 6 de la tarde.

“Ante esta situación que se está viviendo en estos momentos en Tequila, con estas explosiones, ya se está atendiendo por personal de Protección Civil, Cruz Roja y Policía Municipal, y pedirte de favor no te acerques al centro histórico. Busca a tus familiares, resguárdate en tus domicilios, pero no se metan al primer cuadro porque todavía no se puede controlar la situación. Por favor te pedimos, protege a los tuyos”, explicó en un video en redes sociales.