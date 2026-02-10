Explota ducto de Pemex en Oaxaca: reportan tres muertos y seis lesionados en el Istmo

Una tragedia sacudió este martes a la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, tras registrarse una fuerte explosión en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El incidente ocurrió en las inmediaciones del municipio de Asunción Ixtaltepec, donde de manera preliminar las autoridades han confirmado la muerte de tres personas y al menos seis lesionados con quemaduras de gravedad.

LEE MÁS: PGJE coordina con Fiscalía de Baja California identificación de cuerpo hallado en Jesús María

El estallido generó una columna de humo visible a varios kilómetros a la redonda, provocando el desalojo preventivo de comunidades cercanas.

El siniestro se registró alrededor del mediodía, presuntamente mientras se realizaban trabajos de mantenimiento en la línea de transporte de hidrocarburos.

Al lugar arribaron de inmediato elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y personal de Seguridad Física de Pemex, quienes acordonaron la zona para permitir las labores de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana trasladaron a los heridos a hospitales de Juchitán de Zaragoza y Salina Cruz, donde se reportan en estado crítico.

Antecedentes de incidentes en ductos de Pemex en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cuerpos e identificar a las víctimas.

Aunque las causas oficiales del estallido aún están bajo investigación, personal especializado de Pemex trabaja en el cierre de válvulas para controlar el remanente de combustible y evitar que el fuego se propague a zonas cerriles.

La circulación en caminos vecinales ha sido restringida totalmente para garantizar la seguridad de la población.

La infraestructura de Petróleos Mexicanos en la zona del Istmo ha sido objeto de diversos incidentes en los últimos años, asociados tanto a fallas técnicas como a tomas clandestinas.

En esta ocasión, la magnitud del incendio ha requerido el apoyo de brigadas contra incendio provenientes de la Refinería Antonio Dovalí Jaime.

Las autoridades de Protección Civil de Oaxaca mantienen un monitoreo constante, ya que el estruendo causó alarma en municipios aledaños como El Espinal y San Blas Atempa, donde se percibió una fuerte vibración tras la detonación inicial.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México