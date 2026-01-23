Explota una pipa con hidrocarburo en la autopista México–Tuxpan en Hidalgo

Durante las primeras horas de este jueves 22 de enero, una pipa que transportaba hidrocarburos sufrió un trágico accidente al caer desde un puente y explotar en la autopista México–Tuxpan. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 109, en las inmediaciones de la localidad de Santa María Asunción, perteneciente al municipio de Tulancingo, Hidalgo. El impacto de la pipa contra el suelo generó una detonación inmediata que alertó a los servicios de emergencia de la región.

Según los reportes preliminares de las autoridades, el tractocamión se salió de la carpeta asfáltica momentos antes de llegar a la caseta de San Alejo. Tras perder el control, la pesada unidad se precipitó al vacío, lo que desencadenó un incendio de gran magnitud cuyas columnas de humo y fuego eran perceptibles a varios kilómetros de distancia. El estruendo de la explosión causó alarma entre los habitantes de las zonas aledañas y los transportistas que circulaban por la ruta.

Al lugar de los hechos arribaron corporaciones de rescate, bomberos y personal de Protección Civil estatal y municipal, quienes activaron los protocolos de emergencia para combatir el incendio. De igual forma, elementos de la Guardia Nacional procedieron al cierre total de la autopista México–Tuxpan con el fin de permitir las maniobras de control y evitar mayores riesgos para la población civil y otros automovilistas.

Las autoridades informaron que se realizaron trabajos coordinados para mitigar los riesgos tras el incendio de gran magnitud que consumió al tractocamión. La Subsecretaría de Protección Civil de Hidalgo señaló que, tras el reporte, se priorizó asegurar el perímetro para prevenir incidentes adicionales derivados del derrame de hidrocarburo.

Sobre el estado del conductor, reportes extraoficiales indicaron que lamentablemente perdió la vida debido a la fuerza del impacto y el posterior fuego. No obstante, se mantiene la espera de un informe oficial para confirmar el saldo de víctimas. Tras varias horas de intensas labores, los cuerpos de emergencia lograron sofocar el incendio, aunque las maniobras para retirar los restos de la pipa y evaluar daños estructurales en la zona continuaron durante la mañana.

