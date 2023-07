Santiago Creel estalla contra reporteros cuando le piden cifras sobre gastos de campaña

El clima político se intensificó cuando Santiago Creel Miranda, aspirante del Partido Acción Nacional (PAN) a liderar la coalición Frente Amplio por México, se mostró visiblemente exasperado al enfrentar preguntas sobre sus gastos de campaña de cara a las elecciones presidenciales de 2024

En una conferencia de prensa celebrada el 12 de julio, el líder del PAN ofreció información sobre los gastos relacionados con los traslados a distintos estados del país. Sin embargo, cuando se le solicitó que proporcionara cifras específicas sobre el monto total de dichos gastos, su actitud cambió notablemente, mostrándose visiblemente molesto ante la petición.

“¿Estar aquí no me costó más de 3 mil pesos, es una cifra… Quieres que te diga cuánto se desgastó una llanta, eso es lo que quieres? Lo que vale un tanque de gasolina México-Querétaro, las casetas, hoteles de 450 pesos la noche. Son dos mil o tres mil pesos, probablemente al día, probablemente, a veces ni eso porque me invitan a quedarme en sus casas”, fue la respuesta inicial del diputado federal.