VIDEOS: Explota taquería en Mazatlán; hay tres tres muertos y dos heridos

Una devastadora explosión en una taquería del icónico Malecón de Mazatlán sacudió la noche del sábado, cobrando la vida de al menos tres personas e hiriendo a otras dos.

Videos virales en redes sociales capturan el pánico entre turistas y comerciantes de Mazatlán, mientras la causa de la explosión extraoficialmente apunta a una fuga de gas de uno de los cilindros ahí utilizados.

La tragedia ocurrió alrededor de las 18:00 horas en una taquería ubicada en la Avenida del Mar, esquina con José Ángel Espinosa Ferrusquilla, en la colonia Palos Prietos, justo frente al concurrido Malecón de Mazatlán.

La explosión de la taquería inicialmente generó una bola de fuego y posteriormente se generó otra explosión que intensificó la gravedad del incendio que consumió el establecimiento, atrayendo rápidamente a bomberos y paramédicos.

Entre las víctimas mortales se encuentran dos mujeres y un hombre, presumiblemente empleados del lugar, aunque las identidades no han sido reveladas por las autoridades.

Dos heridos graves fueron trasladados a hospitales locales para atención inmediata.

En redes sociales se han publicado diversos videos grabados desde distintos puntos de la ciudad de Mazatlán y en ellos se puede ver la magnitud de la explosión que sufrió la taquería.

Los videos de la explosión de la taquería de Mazatlán muestran una densa columna de humo elevándose sobre el Malecón, con escombros esparcidos y el fuego devorando la estructura de la taquería.

Además, se ve cómo los comensales en mesas aledañas, vendedores ambulantes y turistas que paseaban por el malecón huyeron despavoridos para resguardar sus vidas.

Autoridades de Protección Civil y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa acordonaron el área para peritajes, descartando por el momento causas intencionales y enfocándose en fallas en un tanque de gas.