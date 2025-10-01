Expocon 2025 reúne a 93 empresas del sector construcción en Los Cabos

Del 1 al 3 de octubre se realiza la tercera edición de Expocon 2025, una de las ferias más importantes del sector construcción en México, que tiene como sede el Hotel Hacienda del Mar, en Cabo San Lucas.

El evento reúne a 93 empresas expositoras especializadas en servicios, materiales y tecnologías para la industria de la construcción. Participan tanto proveedores locales como compañías provenientes de ciudades como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Sinaloa y otras regiones del país.

Expocon 2025 conecta proveedores, constructores e inmobiliarias

El objetivo principal de Expocon 2025 es fortalecer la cadena de valor del sector, conectando a proveedores, constructoras, desarrolladoras e inmobiliarias, y promoviendo nuevas alianzas comerciales.

“Este año tenemos 93 expositores, tanto locales como nacionales. Se presentan productos, servicios y tecnologías que abarcan desde la planeación hasta la obra negra y obra primaria”, señalaron los organizadores.

La expo ofrece un recorrido integral por el proceso constructivo, desde la etapa de diseño y planeación, hasta los acabados finales.

Esperan derrama económica superior a los 40MDP

Los organizadores estiman que durante los tres días del evento se generará una derrama económica de entre 40 y 60 millones de pesos, resultado de negociaciones directas entre participantes.

Además, el evento representa una oportunidad para que inversionistas evalúen la posibilidad de establecer centros de distribución y operaciones en el municipio.

“Personas de otros estados llegan con la intención de colocar centros de distribución en la zona. Las oportunidades van más allá del evento mismo”, mencionaron los organizadores.

La construcción: segunda actividad económica en Los Cabos

La construcción se ha consolidado como la segunda actividad económica más importante en Los Cabos, después del turismo. Por ello, eventos como Expocon buscan impulsar aún más el crecimiento del sector y atraer inversión al destino.

Expocon 2025 se posiciona así como una plataforma clave para el desarrollo de negocios, la actualización tecnológica y la vinculación empresarial dentro del sector construcción en Baja California Sur.