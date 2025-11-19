La Paz exhibe avances urbanos con obras estratégicas y modernización destacada en Expo 2025

El Ayuntamiento de La Paz participó de manera destacada en la Expo Construcción 2025, donde presentó los avances en infraestructura y modernización que han fortalecido el desarrollo del municipio durante los últimos cuatro años.

La ponencia “La Paz, ciudad referente en transformación en México” concentró las principales acciones impulsadas por la administración municipal.

Durante su intervención, el secretario general del XVIII Ayuntamiento, Abimael Ibarra Abundez, expuso los resultados alcanzados en distintos sectores gracias a una agenda centrada en obras de alto impacto social.

Señaló que el municipio ha logrado consolidarse como un referente nacional debido a la implementación de estrategias urbanas y tecnológicas que fortalecen la eficiencia gubernamental.

Ibarra Abundez también destacó la operación del Tiburón Urbano, el nuevo sistema de transporte público que ha ampliado la movilidad en diversas zonas de La Paz.

Esta iniciativa, dijo, responde a la necesidad de ofrecer alternativas de traslado más seguras, accesibles y modernas para los habitantes.

Otro de los logros subrayados fue la implementación del Gobierno Digital, herramienta que ha transformado la forma en que la población accede a trámites y servicios municipales.

La digitalización ha permitido reducir tiempos de espera y facilitar la interacción entre ciudadanía y autoridad.

El funcionario aprovechó su participación para reconocer a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), encabezada por Miguel Ángel Robles Manríquez, por su colaboración en el impulso del sector.

Asimismo, celebró el regreso de la Expo Construcción 2025, que contó con más de 120 expositores y la presencia de instituciones de los tres niveles de gobierno.

Con estas iniciativas, el Ayuntamiento de La Paz refrendó su compromiso con el desarrollo urbano sostenible y reafirmó su papel como motor de transformación dentro del estado.

La participación municipal en la Expo Construcción 2025 permitió mostrar los avances logrados y subrayar la importancia de mantener proyectos que impulsen el progreso y bienestar de la ciudadanía.