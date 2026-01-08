Expolicía presuntamente cometió femincidio, habría matado a su madre en Saltillo

Un caso de presunto feminicidio registrado en Saltillo, Coahuila, se dio a conocer luego de que autoridades confirmaran la detención de un hombre acusado de quitarle la vida a su propia madre, ocurrido durante la mañana de este miércoles.

El detenido fue identificado como Salvador N, de 48 años, señalado como presunto responsable de la muerte de María Esther N, de 68 años, quien fue localizada sin vida en un domicilio de la colonia Conquistadores, al poniente de la capital del estado.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 07:53 horas vecinos de la calle Pedro Gentil alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar gritos y ruidos de agresión dentro de la vivienda, donde un hombre permanecía encerrado.

Al arribar al lugar, elementos de la Policía Municipal fueron informados por familiares que la mujer había sido atacada y encontrada sin signos vitales, con indicios visibles de haber sido golpeada y posteriormente ahorcada.

Personal médico confirmó el fallecimiento y los agentes procedieron al aseguramiento del presunto agresor, quien fue puesto a disposición de los Ministerio Públicos para el inicio de la investigación penal correspondiente.

Peritos especializados realizaron el procesamiento de la escena y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se llevará a cabo la necropsia de ley para determinar con precisión la causa del deceso.

Las autoridades confirmaron que Salvador N es expolicía de la Policía Municipal de Ramos Arizpe, corporación de la que fue dado de baja en 2007 tras no aprobar un examen antidoping, de acuerdo con registros administrativos.

En ese periodo, se informó, aún no operaban los actuales sistemas de control y confianza ni el sistema C4, por lo que los antecedentes del exelemento no figuran en las bases de datos vigentes.

El caso continúa en investigación mientras el feminicidio mantiene en alerta a la sociedad de Saltillo, Coahuila, y refuerza el debate sobre la violencia familiar y los mecanismos de prevención institucional.

