Exponen datos personales de más de mil agentes de la Fiscalía de Baja California

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California enfrenta un grave incidente de seguridad tras la filtración de datos personales y laborales de cientos de agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AIE), información que fue difundida en foros cibernéticos frecuentados, entre otros usuarios, por integrantes del crimen organizado.

De acuerdo con información publicada originalmente por El Universal, el pasado 28 de diciembre un usuario identificado como Straightonumberone dio a conocer en un foro digital una base de datos que contendría información de mil 304 elementos vinculados a la FGE de Baja California. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si la filtración fue consecuencia de un hackeo externo o de una posible amenaza interna.

Los registros difundidos incluyen nombres completos, cargos, correos electrónicos institucionales, municipios de adscripción y la Clave Única de Identificación Policial (CUIP), un dato considerado altamente sensible. Además de la publicación de esta información, el usuario que realizó la filtración advirtió que podría liberar más datos confidenciales en una fecha posterior, lo que incrementa la preocupación sobre la seguridad del personal afectado.

Ante estos hechos, Salvador Sánchez, dirigente de Movimiento Ciudadano en Playas de Rosarito, alertó públicamente sobre lo que calificó como una grave falla de seguridad dentro de la Fiscalía estatal. A través de redes sociales, exigió a la FGE aclarar el origen de la filtración, su alcance real y las medidas de protección que se implementarán para salvaguardar la integridad de los agentes y funcionarios expuestos, al advertir que la falta de información oficial podría agravar los riesgos.

