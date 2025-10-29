Sin fecha aún para reanudar la exportación de ganado mexicano, Sader

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué Sacristán, reconoció que, pese a los avances que se han tenido tras las reuniones celebradas con su homóloga de Estados Unidos (EU), Brooke Rollins, no existen condiciones para reabrir la frontera para la exportación del ganado mexicano al país vecino, suspendida desde mayo por la plaga del gusano barrenador.

La medida que revierte de golpe años de avance para los ganaderos nacionales, los productores y exportadores se encuentran en un limbo, reciben promesas de avances técnicos, como la construcción de instalaciones para producir moscas estériles para el control de la plaga del gusano barrenador, pero no tienen certeza de cuándo podrán retomar plenamente la operación de exportación de ganado, que forma parte de la cadena productiva que alimenta tanto el consumo nacional como las relaciones comerciales con el vecino del norte.

La amenaza sanitaria, aunque localizada, alcanza una escala que compromete la calificación de libre de plagas que exigen los mercados internacionales. Para restablecer la normalidad, se ha recurrido a dos ejes simultáneos: el monitoreo de la plaga y la implementación de tecnología de control biológico, como las moscas estériles y plantas modulares de producción masiva.

El gusano barrenador ha sido localizado en gran medida en el sur y sureste del país, la región del istmo de Tehuantepec hacia abajo, donde el 99.9 % de los casos han sido reportados.

Al no poder exportar, los productores enfrentan costos almacenados, presión sobre la infraestructura sanitaria interna y la necesidad de redirigir su producción hacia mercados menos exigentes o de menor volumen.