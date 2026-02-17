“Raíces y Alas”: Inauguran en La Paz exposición de arte de México, Colombia y Puerto Rico

La Paz se consolida como un punto de encuentro para el arte internacional. En primer lugar, el pasado viernes 13 de febrero se cortó el listón inaugural de la Exposición Trinacional de Arte “Raíces y Alas”. El evento tuvo lugar en el emblemático Centro Cultural La Paz. Asimismo, este proyecto busca unir las visiones creativas de México, Colombia y Puerto Rico a través de un intercambio cultural sin precedentes en la capital.

La muestra es impulsada por el Grupo Multisectorial. De hecho, bajo la dirección de Arturo Valdez, Mari Menez y Alexandra “Sharon” Padilla, se logró reunir el talento de 22 artistas. Debido a esto, la exposición funciona como un espejo de las tradiciones compartidas en América Latina y el Caribe. Los organizadores destacaron que la meta es abrir espacios de reflexión sobre nuestras aspiraciones comunes como pueblos hermanos.

Por otro lado, la invitación es abierta para toda la comunidad paceña y los turistas que visitan la ciudad. Por ejemplo, la obra estará disponible para ser admirada de manera gratuita. Sin embargo, es importante considerar los horarios de oficina para planear la visita. Por esta razón, aquí te dejamos los detalles para asistir:

Arte para fortalecer la región

Sin duda, “Raíces y Alas” es más que una simple galería de cuadros. No obstante, representa el esfuerzo de gestores culturales por traer propuestas de talla mundial a Baja California Sur. En resumen, la exposición reafirma la vocación de La Paz como una ciudad que abraza la diversidad y fomenta la cooperación internacional. De igual forma, se espera que este tipo de eventos inspiren a los artistas locales a buscar plataformas de intercambio fuera de nuestras fronteras.

Finalmente, la muestra permanecerá vigente durante las próximas semanas. En conclusión, asistir es una oportunidad única para disfrutar de un encuentro estético que celebra nuestras raíces compartidas. Con estas acciones, el Centro Cultural La Paz continúa siendo el pilar fundamental de la vida artística en el estado.

