Detienen al expresidente de Bolivia, Luis Arce, por presunta corrupción

El expresidente boliviano Luis Arce Catacora fue detenido este miércoles en la ciudad de La Paz como parte de una investigación por presunta corrupción, informaron fuentes oficiales.

La medida se produce pocas semanas después de que Arce dejara la presidencia, en medio de señalamientos de malversación ligados a fondos públicos durante su gestión.

Según lo declarado por una exministra de su gobierno, Arce fue arrestado en el barrio Sopocachi y luego trasladado a dependencias de la policía especializada de Bolivia

Las acusaciones contra el expresidente giran en torno al presunto desfalco de recursos públicos pertenecientes al fondo estatal destinado a comunidades indígenas, conocido como Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (FONDIOC). Las denuncias, que motivaron la apertura de procesos penales, habían sido anunciadas días antes por el vicepresidente boliviano, quien aseguró que Arce “responderá por todo el daño que ha hecho al país”.

El arresto de Arce ocurre en un contexto de profundas fracturas políticas: recientemente fue expulsado del partido que lo llevó al poder, el Movimiento al Socialismo (MAS), tras acusaciones de corrupción y desvío de fondos en periodo electoral.

Esa expulsión había anticipado una ofensiva judicial contra antiguos funcionarios de su gobierno, en un esfuerzo por limpiar una estructura asociada al poder.

Con este giro de los acontecimientos, Bolivia entra en una nueva fase donde la justicia, la política y la opinión pública estarán atentas a la evolución del caso. Si se confirman los cargos contra el expresidente, podría marcarse una ruptura simbólica con los años recientes de gobierno del MAS y abrir paso a una revisión profunda de la gestión pública.