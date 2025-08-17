Exprocurador de BCS, Daniel de la Rosa, se integra al gabinete de Ensenada

El exprocurador de Baja California Sur, Daniel de la Rosa Anaya, fue designado como nuevo director jurídico del Ayuntamiento de Ensenada, dentro de la administración de la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz.

La designación, representa un nuevo capítulo en su trayectoria, luego de haber estado al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur por más de siete años. Sustituye a Eleazar López Quihuis, quien asumió la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Ensenada. La alcaldesa señaló que el relevo busca fortalecer el área jurídica municipal y dar continuidad a la revisión de procesos internos.

Renuncia en medio de violencia

El 3 de abril de 2025, De la Rosa presentó su renuncia a la PGJE de Baja California Sur por “motivos personales”. Sin embargo, su salida coincidió con un repunte de violencia en la entidad, particularmente en la zona norte, donde grupos delictivos intensificaron sus operaciones. En ese periodo aparecieron narcomantas y se registraron enfrentamientos armados, lo que derivó en cambios internos dentro de la institución.

El 27 de junio de 2025, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío nombró a Antonio López Rodríguez como nuevo procurador, siendo el primer sudcaliforniano en asumir el cargo. Su ratificación se dio tras aprobar los controles de confianza, en un intento por reforzar la estrategia de seguridad.

Reacomodos internos en la PGJE

Tras la renuncia de De la Rosa, se registraron también movimientos internos:

Isaí Arias Famania , subprocurador regional, y Raúl Castillo , coordinador estatal de Ministerios Públicos, renunciaron el 25 de abril de 2025 , presuntamente tras aparecer sus nombres en narcomantas.

Bernardo Soriano , subprocurador de Delitos de Alto Impacto, fue reubicado al Instituto de Capacitación de la PGJE.

El contralmirante Miguel Fernando Lizárraga Fernández asumió ese puesto el 1 de julio de 2025 .

Operativos posteriores

Entre mayo y julio, las fuerzas de seguridad desplegaron operativos en los cinco municipios de Baja California Sur, que resultaron en la detención de 63 personas catalogadas como generadores de violencia. En esos hechos se aseguraron armas de fuego, droga, equipo táctico, un dron y hasta pistas clandestinas utilizadas para actividades ilícitas.

Nuevo reto en Ensenada

Con su llegada al Ayuntamiento de Ensenada, Daniel de la Rosa Anaya tendrá a su cargo la supervisión de asuntos legales y la defensa jurídica municipal, en un momento en que su salida de la PGJE aún genera debate sobre el rumbo de la seguridad en Baja California Sur.