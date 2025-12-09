Expulsan del concierto de Lady Gaga en Australia a sujeto conocido por invadir espectáculos

Johnson Wen, un sujeto australiano de 26 años apodado “el hombre pijama” por sus extravagantes invasiones a eventos, fue expulsado del concierto de Lady Gaga en Brisbane, Australia.

Un mes antes, en Singapur, Wen interrumpió el estreno de Wicked: For Good, vestido de manera informal y actuando como un fanático descontrolado, el autoproclamado “invasor de escenarios” logró evadir a los guardias y lanzarse sobre Ariana Grande, quien interpreta a Glinda en la franquicia.

Grande, visiblemente sorprendida pero sin sufrir lesiones, continuó con el evento junto a Cynthia Erivo, su coprotagonista como Elphaba. La policía singapurense actuó de inmediato, arrestando a Wen por violar las leyes de orden público, lo que resultó en una condena de nueve días de cárcel, su deportación inmediata y una prohibición indefinida de reingreso al país asiático.

Wen es un sujeto famoso por saltar barreras de seguridad; durante el concierto de Lady Gaga en Australia, Wen intentó colarse disfrazado con una peluca rubia, bigote postizo y gafas de sol oscuras, esperando pasar desapercibido entre miles de fans.

Durante dicho concierto fue reconocido por el público en el estadio Suncorp antes de que iniciara el espectáculo, desatando abucheos y gritos que alertaron al personal de seguridad. Los guardias del estadio lo escoltaron hasta la salida sin mayores incidentes, previniendo cualquier disrupción al show de Gaga.

El historial de Wen en el mundo de las invasiones escénicas; incluye audaces intentos de acercarse a celebridades como Katy Perry durante su residencia en Las Vegas, The Weeknd en un concierto en Melbourne y hasta un salto al campo durante la final del Mundial Femenino de Fútbol de 2023 en Sídney.

Autodenominado un “artista performático”, el sujeto argumenta que sus acciones son expresiones de admiración extrema, pero las autoridades y productores lo ven como una amenaza potencial a la seguridad.