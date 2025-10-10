Asesinan a exsecretario general del municipio de Tixtla, Guerrero, Napoleón Rodríguez Campos

Este jueves fue encontrado sin vida Napoleón Rodríguez Campos, ex secretario general del Ayuntamiento de Tixtla, Guerrero, e hijo de la ex diputada local Violeta Campos Astudillo. El exfuncionario había sido privado de la libertad un día antes por hombres armados en esa misma localidad.

De acuerdo con las primeras versiones, Napoleón Rodríguez Campos fue golpeado y asfixiado. Su cuerpo apareció en una calle del barrio de Santa Cecilia, en el centro de Tixtla, donde fuerzas de seguridad implementaron un operativo y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar las investigaciones.

Peritos y agentes ministeriales de la FGE realizaron el levantamiento del cadáver y trasladaron los restos al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. La zona fue acordonada mientras se recolectaban indicios que permitan esclarecer el crimen.

El homicidio de Napoleón Rodríguez Campos ocurre apenas tres días después del hallazgo de los restos del sacerdote Bertoldo Pantaleón, desaparecido en el municipio de Eduardo Neri. Ambos casos reflejan el repunte de la violencia que afecta a distintas regiones de Guerrero.

Durante la administración de Evelyn Salgado Pineda, cuatro figuras políticas han sido asesinadas en Tixtla, municipio que se encuentra bajo la influencia de grupos del crimen organizado, entre ellos la banda conocida como “Los Ardillos”, que mantiene presencia en la zona centro del estado.

El exfuncionario asesinado era medio hermano de Esmeralda Garzón Campos, ex regidora ejecutada en junio de 2024, también en Tixtla. La política había abandonado las filas del PRI para unirse a Morena durante el último proceso electoral y fue atacada a tiros frente a su domicilio pocos días después de ser electa.

Autoridades estatales lamentaron el nuevo hecho violento y confirmaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso. Hasta el momento no se han reportado detenidos, aunque se mantienen operativos conjuntos con fuerzas federales en el área.