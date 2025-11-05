Sector hotelero pide extender horarios del transporte público en Los Cabos

La Asociación de Hoteles de Los Cabos, a través de su Comité de Seguridad, presentó ante la Dirección de Transporte una serie de propuestas para mejorar la seguridad y eficiencia del transporte público en Los Cabos, con especial atención a los paraderos y rutas más concurridas.

Durante la reunión, la presidenta ejecutiva de la asociación, Lilzi Orcí Fregoso, explicó que se está elaborando un mapa de las zonas rojas, es decir, aquellos puntos donde se han registrado más incidentes, con el objetivo de que las autoridades refuercen la iluminación y la presencia policial.

“Hablábamos precisamente de la seguridad de los paraderos. Quedamos en llevar un mapa de las zonas rojas donde ocurren más incidentes para que las autoridades puedan apoyarnos con más iluminación y vigilancia. También se abordó el tema de los horarios, la lejanía de ciertas paradas y rutas de los camiones, señaló”.

LEE MÁS: Fluidez del tráfico en la glorieta Fonatur se mantiene pese a obras: SICT

Ajustes en horarios y cobertura de rutas

Entre las solicitudes presentadas, la Asociación de Hoteles destacó la necesidad de ajustar los horarios de operación y optimizar la cobertura de rutas, especialmente en las zonas más alejadas de la ciudad. El objetivo es garantizar que tanto residentes como turistas cuenten con un transporte seguro, confiable y eficiente.

El sector hotelero señaló que estas propuestas serán analizadas por la Comisión del Transporte del Cabildo, que ya ha anunciado que trabaja en medidas para mejorar la seguridad del transporte público y en la extensión de horarios para quienes salen de sus trabajos a media noche.