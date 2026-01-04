Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 4 de Enero, 2026
Nacional

Gobierno extiende hasta 2026 la importación legal de autos usados

El gobierno federal amplió hasta noviembre de 2026 el decreto que permite la importación definitiva de autos usados en México bajo las reglas del T-MEC.
4 enero, 2026
Autos Chocolate 2026 en México

Foto: Especial

El gobierno de México amplió hasta el 30 de noviembre de 2026 la vigencia del decreto que regula la importación definitiva de autos usados, con el objetivo de brindar certeza jurídica a los importadores y dar continuidad al esquema vigente desde 2011.

La medida no corresponde al programa de regularización de autos “chocolate”, sino al marco legal que permite importar vehículos usados provenientes de Estados Unidos y Canadá, siempre que cumplan con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

LEE MÁS: AMLO condena captura de Nicolás Maduro por parte de Trump

El decreto mantiene las disposiciones técnicas y administrativas actuales, y ratifica la facultad de las autoridades para impedir la importación de vehículos con reporte de robo, restricciones de circulación o incumplimientos en normas de seguridad y ambientales.

Las secretarías de Economía y de Hacienda señalaron que la prórroga busca fortalecer la integración económica de Norteamérica, especialmente en la franja fronteriza norte, donde el comercio automotriz con Estados Unidos es clave para la actividad económica regional.

