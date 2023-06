Extitular del INDEM declarado culpable por discriminación y acoso sexual

José Manuel “N”, extitular del Instituto del Deporte del Municipio de Los Cabos (INDEM), ha sido declarado culpable por la Contraloría Municipal debido a los casos de discriminación y acoso sexual. Como consecuencia de esta resolución, se le ha impuesto una sanción administrativa que incluye una inhabilitación temporal de ocho meses en el ejercicio de funciones públicas.

Hace aproximadamente un año, seis víctimas que eran miembros del INDEM tomaron la decisión de presentar una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en contra del extitular de la institución. Las acusaciones incluían cinco casos de discriminación y uno de acoso sexual.

Durante el año 2022, se hizo público el testimonio de estas seis víctimas, quienes compartieron sus presuntas experiencias de agresiones verbales, humillaciones, insinuaciones sexuales, acoso y obstáculos en su trabajo en diversas áreas. Una de las víctimas mencionó que el proceso legal ha sido difícil y lento, ya que recientemente descubrieron que las carpetas de investigación no presentan avances, es decir, están vacías.

“No fue fácil, especialmente como mujer, y mucho menos siendo él el director general en ese momento. Tuvimos que armarnos de valor y presentar la denuncia ante el Ministerio Público”, expresó una de las víctimas frente a los medios de comunicación.

Además, las víctimas señalaron que el proceso ha sido complicado debido a que la representante legal del exfuncionario forma parte de la junta de gobierno del Instituto de la Mujer. Esto ha generado la preocupación de que esta situación haya repercutido en la falta de avance del proceso.

Por otro lado, el pasado lunes 26 de junio, la Contraloría Municipal informó a las víctimas que José Manuel “N”, el extitular del INDEM, ha sido declarado culpable por las acusaciones presentadas ante dicha institución. Como resultado, se ha impuesto una sanción administrativa que consiste en la “inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un período de ocho meses”, según lo establecido en el documento oficial.

Por último, las víctimas han compartido públicamente su experiencia con el objetivo de sentar un precedente y brindar apoyo a otras personas que puedan estar atravesando situaciones similares. Su intención es empoderar a las víctimas para que no se queden calladas y denuncien cualquier tipo de violación de sus derechos. Su valentía busca crear conciencia sobre la importancia de denunciar y enfrentar estas situaciones, con la esperanza de generar un cambio en la sociedad y promover entornos libres de discriminación y acoso.