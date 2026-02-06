La extorsión se dispara en México: creció casi 60% en una década y golpea con fuerza a estados clave

La extorsión se consolidó como uno de los delitos de mayor crecimiento en México durante la última década, al registrar un aumento de 59.6% en su tasa por cada 100 mil habitantes entre 2015 y 2025, un avance que refleja no solo la expansión territorial de este crimen, sino también su arraigo en economías locales y dinámicas cotidianas que afectan directamente a ciudadanos, comercios y empresas.

El crecimiento resulta aún más alarmante cuando se analiza el número de víctimas, cuya tasa aumentó 63.2% en el mismo periodo, al pasar de 5.09 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2015 a 8.31 en 2025, lo que evidencia que la extorsión no solo se denuncia más, sino que impacta a un universo cada vez mayor de personas.

En términos nacionales, la incidencia delictiva por extorsión alcanzó en 2025 una tasa de 7.84 delitos por cada 100 mil habitantes, frente a los 4.91 registrados una década antes, de acuerdo con cifras oficiales del gobierno federal integradas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Leer más: Frente frío 33 deja lluvias, vientos extremos y heladas en México este viernes

El mapa del delito muestra un reacomodo significativo entre las entidades más afectadas, ya que en 2025 Morelos encabezó la lista nacional con una tasa de 20.38 delitos de extorsión por cada 100 mil habitantes, seguido de Guanajuato con 19.50 y la Ciudad de México con 18.55, mientras que Colima y Baja California Sur completaron los cinco primeros lugares.

Este escenario contrasta con el de 2015, cuando Jalisco ocupaba el primer lugar nacional con 10.34 delitos por cada 100 mil habitantes, seguido de Nuevo León, Estado de México, Morelos y Quintana Roo, lo que confirma un desplazamiento geográfico del fenómeno y una intensificación en estados que hoy figuran como focos rojos.

Leer más: El caso Epstein sacude a Londres y exhibe la impunidad política de Trump en Washington

El impacto en personas víctimas refuerza la gravedad del problema, ya que en 2025 Guanajuato se ubicó en el primer lugar nacional con 22.29 víctimas por cada 100 mil habitantes, seguido de Morelos, la Ciudad de México, Colima y Nuevo León, configurando un patrón donde la extorsión se traduce en afectaciones directas y reiteradas a la población.

En 2015, el ranking de víctimas tenía nuevamente a Jalisco en la primera posición, seguido de Nuevo León, Estado de México, Morelos y Quintana Roo, lo que subraya que, aunque los liderazgos estatales cambian, el delito mantiene una tendencia sostenida al alza en distintas regiones del país.

Leer más: Karely Ruiz vs Marcela Mistral encabezan Ring Royale 2026 en Monterrey: aún hay boletos y estos son los precios

El comportamiento más reciente indica que la extorsión no se contuvo con el cambio de administración federal, ya que durante el último año completo del gobierno anterior y el primero de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, la tasa nacional aumentó 1.2%, al pasar de 7.74 a 7.84 delitos por cada 100 mil habitantes, confirmando que se trata de un desafío estructural aún sin contención efectiva.

Las cifras oficiales precisan que estos datos corresponden a presuntos delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías y procuradurías de las 32 entidades federativas, responsables de su integración y actualización, lo que coloca el debate no solo en la incidencia real, sino también en la capacidad institucional para prevenir, investigar y sancionar uno de los delitos que más vulnera la vida económica y social del país.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO